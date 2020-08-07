У Львові провели трансплантацію серця та нирки для двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Львові вчора відбулась трансплантація серця та нирки для двох громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"…вчора у Львові відбулась також трансплантація серця та нирки для двох громадян. Наразі пацієнти знаходяться у стабільному стані та під постійним наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.
Як повідомлялося, в Україні вперше було проведено трансплантацію комплексу нирка - підшлункова залоза у рамках пілотного проекту МОЗ з розвитку системи трансплантації.