Во Львове провели трансплантацию сердца и почки для двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львове вчера состоялась трансплантация сердца и почки для двух граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"... вчера во Львове состоялась также трансплантация сердца и почки для двух граждан. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии и под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, Минздрав определил 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине.
Как сообщалось, в Украине впервые была проведена трансплантация комплекса почка - поджелудочная железа в рамках пилотного проекта Минздрава по развитию системы трансплантации.