В Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні вперше було проведено трансплантацію комплексу нирка-підшлункова залоза у рамках пілотного проекту МОЗ з розвитку системи трансплантації. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Сьогодні вночі я дуже хвилювався і майже не спав, адже у Львові тривала перша в Україні посмертна трансплантація підшлункової залози. Ми крок за кроком йдемо до трансплантаційної незалежності, яка рятує життя українців", — зазначив Степанов.
За його словами, трансплантацію провели у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги під керівництвом доктора медицини з університетської клініки міста Любек – Григорія Лапшина.
До складу медичної бригади увійшли також завідувач відділенням трансплантації нирки інституту Шалімова Владислав Закордонець та керівник Центру хірургії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Юрій Шаваров.
Нагадаємо, щодня в Україні помирає 9 людей, які не дочекалися трансплантації.