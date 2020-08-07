В Украине впервые была осуществлена трансплантация поджелудочной железы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине впервые была проведена трансплантация комплекса почка-поджелудочная железа в рамках пилотного проекта Минздрава по развитию системы трансплантации. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сегодня ночью я очень волновался и почти не спал, ведь во Львове продолжалась первая в Украине посмертная трансплантация поджелудочной железы. Мы шаг за шагом идем к трансплантационной независимости, которая спасает жизни украинцев", - отметил Степанов.
По его словам, трансплантацию провели во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи под руководством доктора медицины из университетской клиники города Любек - Григория Лапшина.
В состав медицинской бригады вошли также заведующий отделением трансплантации почки института Шалимова Владислав Закордонец и руководитель Центра хирургии Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова Юрий Шаваров.
Напомним, ежедневно в Украине умирает 9 человек, которые не дождались трансплантации.