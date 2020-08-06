Щодня в Україні помирає 9 людей, які не дочекалися трансплантації — Степанов

"В нас кожного року близько 5 тис. громадян чекають на трансплантацію. Кожного дня 9 людей помирає через те, що вони не дочекалися трансплантації. Якщо ми подивимось на цифри, наприклад, трансплантація серця за кордоном коштує близько 3 млн грн. Трансплантація серця в Україні коштує зараз 609 тис. грн", - зазначив Степанов.

Зі слів міністра, можна порахувати, що за ті кошти, які вони сплачують за лікування громадян за кордоном, можна лікувати 5 людей в Україні.

Нагадаємо, в Україні потреба у трансплантації серця складає близько 1 тис. операцій в рік.