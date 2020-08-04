Україна потребує близько 1 тис. трансплантацій серця у рік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні потреба у трансплантації серця складає близько 1 тис. операцій в рік. Про це заявив професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
"Потреба трансплантації серця в Україні складає близько 1 тисячі операцій в рік. По печінці, ниркам, легеням…це близько 5 тисяч в рік й це, на жаль, люди, які довго не живуть", - сказав Тодуров.
За його словами, люди, які знаходяться в термінальній стадії ниркової недостатності можуть бути деякий час на діалізі.
"Те що стосується серця, легень та печінки – це лист очікування, який оновлюється практично кожного року. У нас в Інституті серця наразі 56 людей знаходиться в листі очікування, й цей список оновиться до наступного року майже повністю", - розповів Тодуров.
Нагадаємо, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.
Як повідомлялося, Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.