МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні

"Кожного року у нашій країні трансплантації потребують близько 5 тисяч осіб. Це люди, які у прямому сенсі стоять на межі між життям та смертю, тому важливо зробити їм трансплантацію… Трансплантація органів й кісткового мозку в Україні набагато дешевша, ніж робити її за кордоном, іноді в декілька разів. Якщо ми розвинемо її в нашій країні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу – стане більшою", - розповів Степанов.

Він зазначив, що було створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини при МОЗ, що опікається питаннями трансплантації.

"Головне КРІ - кількість та різновиди трансплантацій, що ми будемо робити у нашій країні. У нас є пілотний проект, що фінансується окремою програмою МОЗ, до якого нещодавно ми додали заклади, що можуть робити трансплантації. На сьогоднішній день у нас 24 лікувальні заклади, з яких 6 можуть робити трансплантації кісткового мозку, і решта - можуть робити трансплантації органів", - сказав очільник МОЗ.

Степанов підкреслив, що відомство розрахувало тарифи на всі окремі послуги та складові, а зараз розраховує, скільки буде коштувати трансплантація легень. І це викликає надію, що в Україні дуже скоро буде зроблена перша трансплантація легень.

"Працюємо над створенням Єдиної державної інформаційної системи з питань трансплантації. Ця система буде поєднувати донорів та реципієнтів, це можна буде визначити дуже швидко. Мета – за 2-3 роки досягти трансплантаційної незалежності. Для нас важливо не змушувати наших громадян стояти у чергах", - резюмував урядовець.

Раніше в УНН повідомлялося, що Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.