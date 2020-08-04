Украина требует около 1 тыс. трансплантаций сердца в год

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103154 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151219 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116880 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142063 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102852 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105116 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102300 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина требует около 1 тыс. трансплантаций сердца в год

Украина требует около 1 тыс. трансплантаций сердца в год

Киев  •  УНН

 • 12979 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине потребность в трансплантации сердца составляет около 1 тыс. операций в год. Об этом заявил профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"Потребность трансплантации сердца в Украине составляет около 1 тысячи операций в год. По печени, почкам, легким...это около 5 тысяч в год и это, к сожалению, люди, которые долго не живут", - сказал Тодуров.

По его словам, люди, которые находятся в терминальной стадии почечной недостаточности могут быть некоторое время на диализе.

"То, что касается сердца, легких и печени - это лист ожидания, который обновляется практически каждый год. У нас в Институте сердца сейчас 56 человек находится в листе ожидания, и этот список обновится до следующего года почти полностью", - рассказал Тодуров.

Напомним, Минздрав определил 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине.

Как сообщалось, Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.

Украинские Национальные Новости

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