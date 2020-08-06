Ежедневно в Украине умирает 9 человек, которые не дождались трансплантации — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Об этом во время брифинга в четверг, во время поездки во Львовскую область, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас каждый год около 5 тыс. граждан ожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украине стоит сейчас 609 тыс. грн", - отметил Степанов.
По словам министра, можно посчитать, что за те средства, которые они платят за лечение граждан за рубежом, можно лечить 5 человек в Украине.
Напомним, в Украине потребность в трансплантации сердца составляет около 1 тыс. операций в год.