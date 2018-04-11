У Львові повідомили про замінування трьох бізнес-центрів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Львові анонім повідомив про замінування трьох бізнес-центрів. Про це УНН поінформували на "Гарячій лінії міста".
Це зокрема, бізнес-центр "Таурус" (вул. Героїв УПА, 73), "Український капітал" (вул. Промислова, 52) та "Лемберг" (вул. Хмельницького, 176).
На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, напередодні з Київського апеляційного господарського суду евакуювали близько 200 осіб через повідомлення про замінування.