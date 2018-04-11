Во Львове сообщили о минировании трех бизнес-центров
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове аноним сообщил о заминировании трех бизнес-центров. Об этом УНН сообщили на "Горячей линии города".
Это, в частности, бизнес-центр "Таурус" (ул. Героев УПА, 73), "Украинский капитал" (ул. Промышленная, 52) и "Лемберг" (ул. Хмельницкого, 176).
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, накануне из Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали около 200 человек из-за сообщения о заминировании.