Во Львове сообщили о минировании трех бизнес-центров

Это, в частности, бизнес-центр "Таурус" (ул. Героев УПА, 73), "Украинский капитал" (ул. Промышленная, 52) и "Лемберг" (ул. Хмельницкого, 176).

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, накануне из Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали около 200 человек из-за сообщения о заминировании.