У Львові під час футбольного матчу помер вболівальник

“У перерві одному із уболівальників Владиславу Мельнику, 1968 року народження, знадобилася термінова лікарська допомога. Практично протягом усього другого тайму шість медиків боролися за життя чоловіка, перенесли його із сектора до карети швидкої, що під’їхала просто до трибун. Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося”, — повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, в Ізраїлі футбольний фанат отримав 10 років в’язниці.