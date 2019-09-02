У Львові невідомі влаштували провокацію на шкільній лінійці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Львівській школі № 24 імені Марії Конопницької під час урочистостей з нагоди Дня знань влаштували провокацію. Про це УНН повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Як повідомили у міській раді, під час урочистих заходів у школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно — каміння.
“Зараз, спільно з правоохоронцями, проводиться обстеження району, з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності”, — повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Очільник Львова провів розмову з керівником Управління СБУ у Львівській області, в.о. начальника управління поліції з вимогою негайної реакції на події, що трапились.
Додамо, що у львівській школі № 24 ім. Марії Конопницької викладають польською мовою.
Раніше у пресцентрі Служби безпеки України заявили, що правоохоронці захистили безпеку громадян під час святкування Дня знань.