Во Львове неизвестные устроили провокацию на школьной линейке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой во время торжеств по случаю Дня знаний устроили провокацию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Как сообщили в городском совете, во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни.
"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Глава Львова провел разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.
Добавим, что в львовской школе № 24 им. Марии Конопницкой выкладывают на польском языке.
Ранее в пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что правоохранители защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний.