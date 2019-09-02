Спецпризначенці забезпечили захист українських шкіл на День знань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Правоохоронці захистили безпеку громадян під час святкування Дня знань. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
"Спецпідрозділи Служби безпеки України ЦСО "Альфа" спільно з Нацполіцією "на відмінно" захистили безпеку громадян під час святкування Дня знань", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у спецслужбі, у межах проведення спільних заходів із забезпечення громадської безпеки та боротьби з тероризмом правоохоронці реалізували комплекс превентивних заходів для недопущення 1-2 вересня злочинів і провокацій під час святкування Першого дзвоника по всій території України.
Співробітники у складі мобільних груп повністю контролювали ситуацію навколо навчальних закладів середньої освіти, коледжів та вишів у ході урочистостей з нагоди початку нового навчального року.
Правоохоронці стовідсотково забезпечили мирне та спокійне святкування для дітей, їх родичів і вчителів під час проведення урочистих заходів.
Нагадаємо, у Православній церкві України дали настанови учням до Дня знань.