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У ПЦУ дали настанови учням до Дня знань

У ПЦУ дали настанови учням до Дня знань

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Хочете бути успішними – вчіться, хочете бути щасливими – вчіться. Тож усім, хто розпочинає сьогодні часом непростий, але неймовірно цікавий шлях навчання, бажаємо нових звершень, чудових вчителів, добрих і надійних друзів, досягнення омріяних висот та ніколи не зупинятися на досягнутому. Такі настанови учням до Дня знань дали у Православній церкві України, передає УНН із посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ відзначили, що 1 вересня — не просто початок осені та початок нового навчального року. День знань — це той день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас, і ми всі пам’ятаємо його: перші хвилювання, перший дзвоник, перший урок, першу вчительку, першу оцінку, свої перші самостійні дії, перші відповідальні рішення.

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“Історія і досвід успішних людей, а також практика життя переконливо доводять: хочете бути успішними — вчіться, хочете бути щасливими — вчіться. Тож усім, хто розпочинає сьогодні часом непростий, але неймовірно цікавий шлях навчання, бажаємо нових звершень, чудових вчителів, добрих і надійних друзів, досягнення омріяних висот та ніколи не зупинятися на досягнутому. І пам’ятаймо, що „Господь дає мудрість; з уст Його — знання і розум“ (Притч. 2: 6)”, — відзначили у ПЦУ.

Нагадаємо, в Україні 1 вересня початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.

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