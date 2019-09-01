В ПЦУ дали наставления ученикам ко Дню знаний

В ПЦУ отметили, что 1 сентября - не просто начало осени и начало нового учебного года. День знаний - это тот день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас, и мы все помним его: первые волнения, первый звонок, первый урок, первую учительницу, первую оценку, свои первые самостоятельные действия, первые ответственные решения.

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"История и опыт успешных людей, а также практика жизни убедительно доказывают: хотите быть успешными - учитесь, хотите быть счастливыми - учитесь. Поэтому всем, кто начинает сегодня непростой, но невероятно интересный путь обучения, желаем новых свершений, замечательных учителей, добрых и надежных друзей, достижения желанных высот и никогда не останавливаться на достигнутом. И не забывайте, что "Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум" (Притч. 2: 6)", - отметили в ПЦУ.

Напомним, в Украине 1 сентября начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.