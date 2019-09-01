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В Україні сьогодні відзначають День знань

В Україні сьогодні відзначають День знань

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні 1 вересня початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань, повідомляє УНН.

Шкільна лінійка в більшості шкіл відбудеться 1 вересня, незважаючи на те, що це вихідний день. Але деякі школи святкуватимуть це свято в той же день, коли всі діти підуть до школи – 2 вересня.

Традиційно цього дня або у найближчій робочий день, якщо випадає на вихідні, в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року.

У середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, як правило, обходиться без лінійок або влаштовують лінійки лише для першого курсу.

У школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання — іноді видача підручників, для першокласників визначають місця за партами, і на цьому навчальний день закінчується.

З вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем.

У цьому навчальному році скасовується обов’язкова шкільна форма.

У силу вступає нове правило: учні 1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому.

День знань вперше з'явився 1 вересня 1984 року завдяки постанові Верховної Ради СРСР. В Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД, це свято й далі відзначається та збігається з початком навчального року. Першокласники у цей день відзначають "Свято Першого дзвоника".

Нагадаємо, в Україні відремонтовано майже 1,5 тис. шкіл.

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