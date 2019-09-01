В Украине сегодня отмечают День знаний

Школьная линейка в большинстве школ состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу - 2 сентября.

Традиционно в этот день или в ближайшей рабочий день, если выпадает на выходные, в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек или устраивают линейки только для первого курса.

В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы, после которого обычно решаются организационные вопросы - иногда выдача учебников, для первоклассников определяют места за партами, и на этом учебный день заканчивается.

С сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения - семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем.

В этом учебном году отменяется обязательная школьная форма.

В силу вступает новое правило: ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.

День знаний впервые появился 1 сентября 1984 года благодаря постановлению Верховного Совета СССР. В Украине и других странах, в частности в странах СНГ, этот праздник и дальше отмечается и совпадает с началом учебного года. Первоклассники в этот день отмечают "Праздник Первого звонка".

Напомним, в Украине отремонтировано почти 1,5 тыс. школ.