В Україні відремонтовано майже 1,5 тис. шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні станом на 1 серпня цього року відремонтовано майже 1,5 тис. закладів загальної середньої освіти. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.
“Станом на 1 серпня 2019 року відремонтовано 1 495 закладів загальної середньої освіти. Найбільше завершено ремонтних робіт у Харківській (264), Львівській (216),Одеській (183) та Житомирській (123) областях”, — йдеться у відповіді.
Повідомляється, що до початку навчального року заплановано капітально відремонтувати ще 1 825 закладів загальної середньої освіти. Найбільше таких об’єктів у Харківській (327), Львівській (263), Житомирській (196), Луганській (110) та Одеській (107) областях.
Також, у 2019 році заплановано відремонтувати 1178 покрівель, із них відремонтовано 612 або 52 % від запланованого.
“Найбільше відремонтовано у Вінницькій області — 90% , у Черкаській — 89 % , у Харківській — 81 % , у Кіровоградській — 75,5 % , в Одеській — 72 % , у Чернівецькій — 70,3 %)”, — зазначається у відповіді.
Нагадаємо, 2 вересня в Києві відкриють нову енергоефективну та “розумну” школу в Дніпровському районі на вулиці Хорольській, 19.