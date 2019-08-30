В Украине отремонтировано почти 1,5 тыс. школ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине по состоянию на 1 августа этого года отремонтировано почти 1,5 тыс. заведений общего среднего образования. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили в пресс-службе МОН.
“По состоянию на 1 августа 2019 года отремонтировано 1495 заведений общего среднего образования. Больше вего заверешенно ремонтных работ в Харьковской (264), Львовской (216), Одесской (183) и Житомирской (123) областях”, — говорится в ответе.
Сообщается, что к началу учебного года запланировано капитально отремонтировать еще 1825 учреждений общего среднего образования. Больше всего таких объектов в Харьковской (327), Львовской (263), Житомирской (196), Луганской (110) и Одесской (107) областях.
Также, в 2019 году запланировано отремонтировать 1178 кровель, из них отремонтировано 612 или 52% от запланированного.
“Больше всего отремонтировано в Винницкой области — 90%, в Черкасской — 89%, в Харьковской — 81%, в Кировоградской — 75,5%, в Одесской — 72%, в Черновицкой — 70,3%)”, — говорится в ответе.
Напомним, 2 сентября в Киеве откроют новую энергоэффективную и “умную” школу в Днепровском районе на улице Хорольский, 19.