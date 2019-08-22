Кличко: До Дня знань ми відкриємо нову енергоефективну, "розумну" школу в Дніпровському районі

ukru
04:30 • 31963 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 111949 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 149728 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139022 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 207480 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155118 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184099 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 171792 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130630 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173555 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 61037 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 46257 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 56525 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 39315 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 27584 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137250 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 207492 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184106 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 171797 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 111965 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102115 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73155 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125587 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116254 перегляди
Актуальне
Кличко: До Дня знань ми відкриємо нову енергоефективну, "розумну" школу в Дніпровському районі

Кличко: До Дня знань ми відкриємо нову енергоефективну, "розумну" школу в Дніпровському районі

Київ • УНН

 • 10867 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. 2 вересня в Києві відкриють нову енергоефективну та "розумну" школу в Дніпровському районі на вулиці Хорольській, 19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки завершення будівельних робіт, передає УНН

"Зараз ми знаходимося в оновленій школі на вулиці Хорольській. І хоч ми говоримо, що цю школу реконструювали, але насправді, побудували заново, - сказав Кличко. - Школа буде комфортною та сучасною. На зразок енергоефективної та «розумної» школи № 334 на Харківському масиві, яку ми відкрили минулого року. І, до того ж, найбільшою школою в Києві та однією з найбільших шкіл в Україні. Навчатимуться тут більше тисячі школярів. 2 вересня, в понеділок, запрошуємо і батьків, і учнів в нову і гарну школу", - додав він.

Наразі на об'єкті завершують ремонтні роботи, встановлюють сантехніку, а також обладнання в спортивних залах, актовому залі, тривають роботи з благоустрою території. Сьогодні на об‘єкті працює понад 300 фахівців.

Як зауважив мер Києва, раніше тут функціонувала стара двоповерхова будівля школи, зведена більше 100 років тому. Її демонтували і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення.

Школа розрахована на 36 класів. На першому та другому поверхах розмістять початкову школу, на третьому та четвертому – середню та старшу школу.

Освітній заклад матиме три спортзали, басейн, актовий зал, бібліотеку, медичний блок, їдальню, музей, тир. Ігрові кімнати та спальні кімнати для молодших класів. У школі буде все необхідне обладнання для цікавого та ефективного навчання – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютерні класи.

Будівля - енергоефективна, зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнано датчиком температури, за допомогою якого здійснюватиметься автоматичне регулювання подачі тепла в навчальні кабінети.

Для економії електроенергії встановлюють тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

Школа на Хорольській буде зручна для людей з інвалідністю – тут облаштували входи у будівлю на рівні землі,передбачили ліфти та пандуси. Будівля має відеоспостереження, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту.

"Ця школа – № 42 на вул. Хорольській та школа № 334 на Харківському масиві, яку ми відкрили рік тому, – це новий стандарт навчальних закладів, який ми втілюємо в столиці. Всі школи та садки в Києві мають відповідати цим стандартам. Аби дітям було і комфортно, і цікаво навчатися", - наголосив Віталій Кличко.

Наразі в столиці триває реконструкція ще чотирьох садочків – в Дарницькому, Подільському та Оболонському районах.

Садочок на вулиці Бориспільській, 28/1 у Дарницькому районі (№652) планують відкрити в жовтні.

Також здійснюється будівництво з нуля двох дитячих садків – на Троєщині (вулиця Радунська) та в Солом’янському районі (бульвар Вацлава Гавела).

Нагадаємо, в бюджеті Києва на 2019 рік на сферу освіти виділили майже 18 млрд грн. Загалом за 5 років в Києві побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитячих садків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06