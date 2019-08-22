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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45718 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 125434 просмотра

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Кличко: Ко Дню знаний мы откроем новую энергоэффективную, «умную» школу в Днепровском районе

Кличко: Ко Дню знаний мы откроем новую энергоэффективную, «умную» школу в Днепровском районе

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. 2 сентября в Киеве откроют новую энергоэффективную и "умную" школу в Днепровском районе на улице Хорольский, 19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки завершения строительных работ, передает УНН.

"Сейчас мы находимся в обновленной школе на улице Хорольский. И хотя мы говорим, что эту школу реконструировали, но на самом деле, построили заново, - сказал Кличко. - Школа будет комфортной и современной. Вроде энергоэффективной и «умной» школы № 334 на Харьковском массиве, которую мы открыли в прошлом году. И, к тому же, самой большой школой в Киеве и одной из крупнейших школ в Украине. Учиться здесь будут более тысячи школьников. 2 сентября, в понедельник, приглашаем родителей и учеников в новую и хорошую школу" , - добавил он.

Сейчас на объекте завершают ремонтные работы, устанавливают сантехнику, а также оборудования в спортивных залах, актовом зале, продолжаются работы по благоустройству территории. Сегодня на объекте работает более 300 специалистов.

Как отметил мэр Киева, раньше здесь біло старое двухэтажное здание школы, построенное более 100 лет назад. Его демонтировали и возвели новое, современное 4-этажное здание.

Школа рассчитана на 36 классов. На первом и втором этажах разместят начальную школу, на третьем и четвертом - среднею и старшую школу.

Образовательное учреждение будет иметь три спортзала, бассейн, актовый зал, библиотеку, медицинский блок, столовую, музей, тир. Игровые комнаты и спальни для младших классов. В школе будет все необходимое оборудование для интересного и эффективного обучения - интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютерные классы.

Здание - энергоэффективное, со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудован датчиком температуры, с помощью которого будет осуществляться автоматическая регулировка подачи тепла в учебные кабинеты.

Для экономии электроэнергии устанавливают только энергоэффективное оборудование и LED-освещения.

Школа на Хорольской будет удобна для людей с инвалидностью - здесь обустроили входы в здание на уровне земли, предусмотрели лифты и пандусы. Здание имеет видеонаблюдения, охранную сигнализацию, систему противопожарной защиты.

"Эта школа - № 42 на ул. Хорольский школа № 334 на Харьковском массиве, которую мы открыли год назад, - это новый стандарт учебных заведений, который мы воплощаем в столице. Все школы и сады в Киеве должны соответствовать этим стандартам. Чтобы детям было и комфортно, и интересно учиться", - отметил Виталий Кличко.

Сейчас в столице продолжается реконструкция еще четырех садов - в Дарницком, Подольском и Оболонском районах.

Садик на улице Бориспольской, 28/1 в Дарницком районе (№652) планируют открыть в октябре.

Также осуществляется строительство с нуля двух детских садов - на Троещине (ул Радунская) и в Соломенском районе (бульвар Вацлава Гавела).

Напомним, в бюджете Киева на 2019 на сферу образования выделили почти 18 млрд грн. Всего за 5 лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детских садов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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