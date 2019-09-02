Спецназовцы обеспечили защиту украинских школ на День знаний
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правоохранители защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Спецподразделения Службы безопасности Украины ЦСО "Альфа" совместно с Нацполициею "на отлично" защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний", - говорится в сообщении.
Как сообщили в спецслужбе, в рамках проведения совместных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и борьбы с терроризмом правоохранители реализовали комплекс превентивных мер для недопущения 1-2 сентября преступлений и провокаций во время празднования Первого звонка по всей территории Украины.
Сотрудники в составе мобильных групп полностью контролировали ситуацию вокруг учебных заведений среднего образования, колледжей и вузов в ходе торжеств по случаю начала нового учебного года.
Правоохранители полностью обеспечили мирное и спокойное празднование для детей, их родственников и учителей во время проведения торжественных мероприятий.
Напомним, в Православной церкви Украины дали наставления ученикам ко Дню знаний.