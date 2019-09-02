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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16493 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125447 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116841 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122352 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126568 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151678 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Спецназовцы обеспечили защиту украинских школ на День знаний

Спецназовцы обеспечили защиту украинских школ на День знаний

Киев  •  УНН

 • 17609 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правоохранители защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Спецподразделения Службы безопасности Украины ЦСО "Альфа" совместно с Нацполициею "на отлично" защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний", - говорится в сообщении.

Как сообщили в спецслужбе, в рамках проведения совместных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и борьбы с терроризмом правоохранители реализовали комплекс превентивных мер для недопущения 1-2 сентября преступлений и провокаций во время празднования Первого звонка по всей территории Украины.

Сотрудники в составе мобильных групп полностью контролировали ситуацию вокруг учебных заведений среднего образования, колледжей и вузов в ходе торжеств по случаю начала нового учебного года.

Правоохранители полностью обеспечили мирное и спокойное празднование для детей, их родственников и учителей во время проведения торжественных мероприятий.

Напомним, в Православной церкви Украины дали наставления ученикам ко Дню знаний.

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