Спецназовцы обеспечили защиту украинских школ на День знаний

"Спецподразделения Службы безопасности Украины ЦСО "Альфа" совместно с Нацполициею "на отлично" защитили безопасность граждан во время празднования Дня знаний", - говорится в сообщении.

Как сообщили в спецслужбе, в рамках проведения совместных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и борьбы с терроризмом правоохранители реализовали комплекс превентивных мер для недопущения 1-2 сентября преступлений и провокаций во время празднования Первого звонка по всей территории Украины.

Сотрудники в составе мобильных групп полностью контролировали ситуацию вокруг учебных заведений среднего образования, колледжей и вузов в ходе торжеств по случаю начала нового учебного года.

Правоохранители полностью обеспечили мирное и спокойное празднование для детей, их родственников и учителей во время проведения торжественных мероприятий.

Напомним, в Православной церкви Украины дали наставления ученикам ко Дню знаний.