У Львові на зупинці згорів тролейбус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Львові трапилась пожежа у тролейбусі. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС у Львівській області.
“Повідомлення про пожежу надійшло о 19.19. Внаслідок пожежі вогнем знищено тролейбус повністю. На пожежі ніхто не постраждав. Пожежа трапилась на зупинці громадського транспорту”, — повідомили у ДСНС.
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Причини загорання встановлюються.
Нагадаємо, у центрі Тернополя, на вулиці Руська, загорівся тролейбус.