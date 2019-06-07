У Львові колишнього патрульного судитимуть за смертельну ДТП на "євроблясі"

За даними слідства, 30 грудня 2018 року у Львові зазначений працівник поліції, керуючи автомобілем BMW на литовській реєстрації, грубо порушив правила дорожнього руху, наїхав на зупинку громадського транспорту, де у той момент перебувала молода жінка. Внаслідок цього остання померла на місці пригоди.

"Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди працівник поліції залишив місце події і був затриманий лише за результатами проведених розшукових заходів", - зазначили у відомстві.

Працівнику поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.).

Суд застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи визначення застави.

Окрім цього, за результатами призначеного службового розслідування підозрюваного було звільнено зі служби в органах Національної поліції України.

Обвинувальний акт скеровано до місцевого суду для розгляду по суті.

Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, протягом минулого року і в січні 2019 року з вини поліцейських патрульної поліції сталося 144 ДТП.