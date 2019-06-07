Во Львове бывшего патрульного будут судить за смертельное ДТП на "евробляхе"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Правоохранительные органы завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту смертельного ДТП с участием сотрудника Управления патрульной полиции во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.

По данным следствия, 30 декабря 2018 года во Львове указанный работник полиции, управляя автомобилем BMW на литовской регистрации, грубо нарушил правила дорожного движения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в тот момент находилась молодая женщина. В результате последняя скончалась на месте происшествия.

"После совершения ДТП работник полиции покинул место происшествия и был задержан только по результатам проведенных розыскных мероприятий", - отметили в ведомстве.

Работнику полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.).

Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы определения залога.

Кроме этого, по результатам назначенного служебного расследования подозреваемый был уволен со службы в органах Национальной полиции Украины.

Обвинительный акт направлен в местный суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в течение прошлого года и в января 2019 года по вине полицейских патрульной полиции произошло 144 ДТП.

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