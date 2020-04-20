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У Львові чоловік наніс знайомій 20 ударів викруткою у груди

У Львові чоловік наніс знайомій 20 ударів викруткою у груди

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Львові чоловік завдав знайомів 20 ударів викруткою. Про це "Гал-інфо" повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, передає УНН.

За інформацією видання, у Сихівський відділ поліції 18 квітня надійшло повідомлення від медиків про пацієнтку, госпіталізовану в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень з діагнозом “численні колоті рани грудної клітини”.

“Протягом кількох годин оперативники кримінальної поліції Головного управління поліції Львівщини та Сихівського відділу поліції спільно зі слідчими встановили, що тілесні ушкодження потерпілій, 33-річній мешканці Миколаївського району, завдав її знайомий — 48-річний львів’янин. Вночі під час конфлікту чоловік наніс жінці близько двадцяти ударів, ймовірно, викруткою в область грудей”, — йдеться у повідомленні.

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Слідчі Сихівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває.

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