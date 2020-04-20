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Во Львове мужчина нанес знакомой 20 ударов отверткой в грудь

Во Львове мужчина нанес знакомой 20 ударов отверткой в грудь

Киев  •  УНН

 • 14032 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львове мужчина нанес знакомой 20 ударов отверткой. Об этом "Гал-инфо" сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, передает УНН.

По информации издания, в Шевченковский отдел полиции 18 апреля поступило сообщение от медиков о пациентке, госпитализированной в реанимационное отделение одной из львовских больниц с диагнозом "многочисленные колотые раны грудной клетки".

"В течение нескольких часов оперативники криминальной полиции Главного управления полиции Львовской области и Сиховского отдела полиции совместно со следователями установили, что телесные повреждения потерпевшей, 33-летней жительнице Николаевского района, нанес ее знакомый - 48-летний львовянин. Ночью во время конфликта мужчина нанес женщине около двадцати ударов, вероятно, отверткой в область груди", - говорится в сообщении.

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Следователи Сиховского отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

По решению суда полицейские взяли подозреваемого под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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