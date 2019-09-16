У Львові через фальшиве замінування ВНЗ було евакуйовано близько 4 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, через неправдиве повідомлення про замінування трьох львівських вишів було евакуйовано близько 4 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“З будівель було евакуйовано близько 4 тисяч осіб. Обстеживши приміщення та прилеглі території, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили”, — йдеться в повідомленні.
Також, поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поліцейські 16 вересня перевіряли повідомлення про замінування трьох львівських вишів.