Во Львове из-за фальшивого заминирования вузов были эвакуированы около 4 тысяч человек

"Из зданий были эвакуированы около 4 тысяч человек. Обследовав помещения и прилегающие территории, взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Также, полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Напомним, полицейские 16 сентября проверяли сообщение о заминировании трех львовских вузов.