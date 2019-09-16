У Львові перевіряють повідомлення про замінування трьох вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських вишів, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
“Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Сьогодні, 16 вересня, близько восьмої ранку на електронну скриньку Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста”, — вказано у повідомленні.
На місця виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб.
Правоохоронці проведуть обстеження приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв УНН, росіянину оголосили підозру через “мінування” вокзалу в Києві.