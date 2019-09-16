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У Львові перевіряють повідомлення про замінування трьох вишів

У Львові перевіряють повідомлення про замінування трьох вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських вишів, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

“Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Сьогодні, 16 вересня, близько восьмої ранку на електронну скриньку Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста”, — вказано у повідомленні.

На місця виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб.

Правоохоронці проведуть обстеження приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, росіянину оголосили підозру через “мінування” вокзалу в Києві.

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