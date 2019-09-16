Во Львове проверяют сообщение о заминировании трех вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полицейские проверяют сообщение о заминировании трех львовских вузов, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
“Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Сегодня, 16 сентября, около восьми утра по электронной почте Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города”, — указано в сообщении.
На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
Правоохранители проведут обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН, россиянину объявили подозрение из-за “минирования” вокзала в Киеве.