Во Львове проверяют сообщение о заминировании трех вузов

“Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Сегодня, 16 сентября, около восьми утра по электронной почте Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города”, — указано в сообщении.

На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.

Правоохранители проведут обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, россиянину объявили подозрение из-за “минирования” вокзала в Киеве.