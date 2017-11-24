У Львові анонім повідомив про замінування двох ТЦ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні у Львові анонім повідомив про замінування двох торгово-розважальних комплексів. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
В поліції розповіли, що повідомлення про замінування першого ТРЦ надійшло о 18:15, другого о 18:22.
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Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби.
Зауважимо, що сьогодні через "чорну п'ятницю" у торгівельних центрах спостерігаються великі скупчення людей.
Нагадаємо, також сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування чотирьох аеропортів: у Києві, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську.
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Фото: Варта-1