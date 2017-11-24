Во Львове аноним сообщил о заминировании двух ТЦ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня во Львове аноним сообщил о заминировании двух торгово-развлекательных комплексов. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
В полиции рассказали, что сообщение о заминировании первого ТРЦ поступило в 18:15, второго в 18:22.
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Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы.
Заметим, что сегодня из-за “черной пятницы” в торговых центрах наблюдаются большие скопления людей.
Напомним, также сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании четырех аэропортов: в Киеве, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.
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Фото: Варта-1