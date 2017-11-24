Во Львове аноним сообщил о заминировании двух ТЦ

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81160 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72983 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79936 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86929 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119656 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115512 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145248 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107395 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108824 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
Во Львове аноним сообщил о заминировании двух ТЦ

Во Львове аноним сообщил о заминировании двух ТЦ

Киев  •  УНН

 • 11421 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня во Львове аноним сообщил о заминировании двух торгово-развлекательных комплексов. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

В полиции рассказали, что сообщение о заминировании первого ТРЦ поступило в 18:15, второго в 18:22.

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Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы.

Заметим, что сегодня из-за “черной пятницы” в торговых центрах наблюдаются большие скопления людей.

Напомним, также сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании четырех аэропортов: в Киеве, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.

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Фото: Варта-1

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