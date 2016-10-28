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У львівському виші студенти потруїлися м’ясом та курячими крильцями

У львівському виші студенти потруїлися м’ясом та курячими крильцями

Київ • УНН

 • 7262 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Сихівський відділ поліції ввечері 27 жовтня надійшло повідомлення від чергового лікаря однієї з львівських лікарень про госпіталізацію вісьмох осіб з підозрою на отруєння. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції Львівської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У відомстві уточнили, що стан постраждалих лікарі оцінили як середньої важкості.

"Правоохоронці встановили, що госпіталізовані – студенти, працівники та відвідувачі учбового закладу, з яких троє дітей віком 5, 10 та 12 років та кухар у той день харчувались у їдальні ВУЗу – їли млинці з м’ясом та курячі крильця", - наголосили у прес-центрі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Броварах лише 15% батьків задоволені якістю харчування їх дітей у школах.

Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували, що третина товарів дитячого харчування на ринку країни є фальсифікатом.

У ВР, коментуючи відсутність контролю збоку Держпродспоживслужби якості дитячого харчування, закликали батьківські комітети на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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