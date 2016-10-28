У львівському виші студенти потруїлися м’ясом та курячими крильцями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Сихівський відділ поліції ввечері 27 жовтня надійшло повідомлення від чергового лікаря однієї з львівських лікарень про госпіталізацію вісьмох осіб з підозрою на отруєння. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції Львівської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У відомстві уточнили, що стан постраждалих лікарі оцінили як середньої важкості.
"Правоохоронці встановили, що госпіталізовані – студенти, працівники та відвідувачі учбового закладу, з яких троє дітей віком 5, 10 та 12 років та кухар у той день харчувались у їдальні ВУЗу – їли млинці з м’ясом та курячі крильця", - наголосили у прес-центрі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Броварах лише 15% батьків задоволені якістю харчування їх дітей у школах.
Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували, що третина товарів дитячого харчування на ринку країни є фальсифікатом.
У ВР, коментуючи відсутність контролю збоку Держпродспоживслужби якості дитячого харчування, закликали батьківські комітети на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.