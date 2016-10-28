Во львовском вузе студенты отравились мясом и куриными крылышками
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Железнодорожный отдел полиции вечером 27 октября поступило сообщение от дежурного врача одной из львовских больниц о госпитализации восьми человек с подозрением на отравление. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших врачи оценили как средней тяжести.
"Правоохранители установили, что госпитализированные - студенты, работники и посетители учебного заведения, из которых трое детей 5, 10 и 12 лет и повар в тот день питались в столовой ВУЗа - ели блины с мясом и куриные крылышки", - отметили в пресс-центре.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, как сообщал УНН, в Броварах только 15% родителей довольны качеством питания их детей в школах.
Также напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали, что треть товаров детского питания на рынке страны является фальсификатом.
В ВР, комментируя отсутствие контроля со стороны Госпродпотребслужбы качества детского питания, призвали родительские комитеты на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.