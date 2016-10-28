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15 марта, 19:03 • 116639 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171275 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141013 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133270 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114351 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106367 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102096 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Во львовском вузе студенты отравились мясом и куриными крылышками

Во львовском вузе студенты отравились мясом и куриными крылышками

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В Железнодорожный отдел полиции вечером 27 октября поступило сообщение от дежурного врача одной из львовских больниц о госпитализации восьми человек с подозрением на отравление. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших врачи оценили как средней тяжести.

"Правоохранители установили, что госпитализированные - студенты, работники и посетители учебного заведения, из которых трое детей 5, 10 и 12 лет и повар в тот день питались в столовой ВУЗа - ели блины с мясом и куриные крылышки", - отметили в пресс-центре.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, в Броварах только 15% родителей довольны качеством питания их детей в школах.

Также напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали, что треть товаров детского питания на рынке страны является фальсификатом.

В ВР, комментируя отсутствие контроля со стороны Госпродпотребслужбы качества детского питания, призвали родительские комитеты на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

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