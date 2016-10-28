Во львовском вузе студенты отравились мясом и куриными крылышками

В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших врачи оценили как средней тяжести.

"Правоохранители установили, что госпитализированные - студенты, работники и посетители учебного заведения, из которых трое детей 5, 10 и 12 лет и повар в тот день питались в столовой ВУЗа - ели блины с мясом и куриные крылышки", - отметили в пресс-центре.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, в Броварах только 15% родителей довольны качеством питания их детей в школах.

Также напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали, что треть товаров детского питания на рынке страны является фальсификатом.

В ВР, комментируя отсутствие контроля со стороны Госпродпотребслужбы качества детского питания, призвали родительские комитеты на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.