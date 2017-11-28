У львівському аеропорту через негоду скасували всі рейси
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні, в аеропорту "Львів" скасували всі рейси. Про це повідомили у прес-службі аеропорту, передає УНН.
Таке рішення прийняли через складні метеоумови з показником горизонтальної видимості на полосі у 200 метрів, вертикальної видимості – 50 метрів та рішеннями екіпажів повітряних суден не здійснювати посадку в аеропорту "Львів" до покращення погодних умов. Ситуація із рейсами в МА "Львів" ім. Данила Галицького наступна:
Рейси №PS035 та №PS036 авіакомпанії "МАУ" скасовані.
Рейс №В2 827 Мінськ-Львів авіакомпанії "Белавіа" перенаправлений в аеропорт "Бориспіль".
Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львів авіакомпанії "Wizz Air" скасовано. Літак перенаправлено в аеропорт "Жуляни". Пасажирів рейсу довезуть у Львів автобусами.
Рейс №LO 765 з Варшави авіакомпанії "LOT Polish Airlines" скасовано.
Як раніше повідомляв УНН, у зв’язку із погодними умовами у аеропорту "Львів" учора-сьогодні сталися зміни у розкладі рейсів.