Во львовском аэропорту из-за непогоды отменили все рейсы

Такое решение приняли из-за сложных метеоусловий с показателем горизонтальной видимости на полосе в 200 метров, вертикальной видимости - 50 метров и решениями экипажей воздушных судов не совершать посадку в аэропорту "Львов" до улучшения погодных условий. Ситуация с рейсами в МА "Львов" им. Данила Галицкого следующая:

Рейсы №PS035 и №PS036 авиакомпании "МАУ" отменены.

Рейс №В2 827 Минск-Львов авиакомпании "Белавиа" перенаправлен в аэропорт "Борисполь".

Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львов авиакомпании "Wizz Air" отменен. Самолет перенаправлен в аэропорт "Жуляны". Пассажиров рейса довезут во Львов автобусами.

Рейс №LO 765 из Варшавы авиакомпании "LOT Polish Airlines" отменен.

Как ранее сообщал УНН, в связи с погодными условиями в аэропорту "Львов" вчера-сегодня произошли изменения в расписании рейсов.