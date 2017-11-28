Во львовском аэропорту из-за непогоды отменили все рейсы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81146 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72962 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79920 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86910 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119647 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115509 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145238 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107395 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108824 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Во львовском аэропорту из-за непогоды отменили все рейсы

Во львовском аэропорту из-за непогоды отменили все рейсы

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня в аэропорту "Львов" отменили все рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает УНН.

Такое решение приняли из-за сложных метеоусловий с показателем горизонтальной видимости на полосе в 200 метров, вертикальной видимости - 50 метров и решениями экипажей воздушных судов не совершать посадку в аэропорту "Львов" до улучшения погодных условий. Ситуация с рейсами в МА "Львов" им. Данила Галицкого следующая:

Рейсы №PS035 и №PS036 авиакомпании "МАУ" отменены.

Рейс №В2 827 Минск-Львов авиакомпании "Белавиа" перенаправлен в аэропорт "Борисполь".

Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львов авиакомпании "Wizz Air" отменен. Самолет перенаправлен в аэропорт "Жуляны". Пассажиров рейса довезут во Львов автобусами.

Рейс №LO 765 из Варшавы авиакомпании "LOT Polish Airlines" отменен.

Как ранее сообщал УНН, в связи с погодными условиями в аэропорту "Львов" вчера-сегодня произошли изменения в расписании рейсов.

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