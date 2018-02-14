У Львівській області в річці потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В с. Утішків у річці Західний Буг знайшли тіло місцевого мешканця. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, передає УНН.
“13 лютого о 11:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Утішків Буського району в р. Західний Буг попередньо втопився чоловік 1959 року народження, місцевий житель. До пошукових робіт залучили водолазів Львівської центральної рятувально-водолазної служби, які о 16:45 тіло загиблого виявили та витягнули на поверхню без ознак насильницької смерті”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що причини та обставини наразі встановлюються.
Як повідомлялося раніше, у Маловисківському районі Кіровоградської області двоє рибалок провалились на кризі. Одного з чоловіків врятувати не вдалося.