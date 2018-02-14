Во Львовской области в реке утонул мужчина

"13 февраля в 11:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Утишков Бугского района в р. Западный Буг предварительно утонул мужчина 1959 года, местный житель. К поисковым работам привлекли водолазов Львовской центральной спасательно-водолазной службы, в 16:45 тело погибшего обнаружили и извлекли на поверхность без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что причины и обстоятельства устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Маловисковском районе Кировоградской области двое рыбаков провалились на льду. Одного из мужчин спасти не удалось.