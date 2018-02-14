Во Львовской области в реке утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В с. Утишков в реке Западный Буг нашли тело местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.
"13 февраля в 11:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Утишков Бугского района в р. Западный Буг предварительно утонул мужчина 1959 года, местный житель. К поисковым работам привлекли водолазов Львовской центральной спасательно-водолазной службы, в 16:45 тело погибшего обнаружили и извлекли на поверхность без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что причины и обстоятельства устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Маловисковском районе Кировоградской области двое рыбаков провалились на льду. Одного из мужчин спасти не удалось.