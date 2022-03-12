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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Луцьку повністю знищили аеродром - мер

У Луцьку повністю знищили аеродром - мер

Київ • УНН

 • 184596 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Аеродром поблизу Луцька, в який напередодні влучило чотири ракети ворога, повністю знищений. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук в ефірі Суспільного, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Важко сказати, для чого проводилися ці авіаудари, оскільки наш аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого під час перших його обстрілів. Він вже не придатний для функціонального використання. Тепер аеропорт добили. Він повністю знищений. Влучили в склад паливно-мастильних матеріалів. Ймовірно, його розстріляли знову лише для того, щоб збільшити паніку й рівень страху населення”, - розповів Поліщук.

Деталі

За його словами, житлові будинки розташовані лише за кількасот метрів від аеродрому.

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко пояснив, чому не спрацювала система оповіщення заздалегідь до ракетних ударів в аеродром поблизу Луцька.

“Учора було багато питань чому не спрацювала система оповіщення заздалегідь до ракетних ударів в аеродром поблизу Луцька. Як повідомили військові, крилата ракета - складна ціль для засобів протиповітряної оборони. Імовірно, ракета летіла низько над землею та не фіксувалася радарами, саме тому не спрацювала система оповіщення”, - написав він.

Доповнення

Поліщук повідомляв, що внаслідок ракетного удару окупантів по аеродрому, що поблизу Луцька, є загиблий.

Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.

На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.

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