Мер Луцька: внаслідок ракетного удару окупантів по аеродрому є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Внаслідок ракетного удару окупантів по аеродрому, що поблизу Луцька, є загиблий. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, пише УНН.
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"Сьогодні орієнтовно о 5.45 ранку пролунало три вибухи. Влучило три ракети у наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих та їх кількості, ступеня важкості їх поранення уточнюється", - повідомив мер Луцька, якого цитують у Луцькій міськраді.
З його слів, на місці працює ДСНС.
"Хочу сказати, що не спрацювала система оповіщення взагалі. Система оповіщення, якою керують Збройні сили України. Чому вона не спрацювала, буде займатися військово-цивільна адміністрація і військові. Попередня тривога була о 4.37 год. ранку. Потім о 4.55 год був відбій. І в 5.45 год. вже пролунали вибухи. І в 5.49 год. лише увімкнули сигнал тривоги для того, щоб передавати його вподальшому на сирени на систему оповіщення", - додав він.
Доповнення
Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.