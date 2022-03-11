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Мэр Луцка: в результате ракетного удара оккупантов по аэродрому есть погибший

Киев • УНН

 • 215933 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В результате ракетного удара оккупантов по аэродрому, что вблизи Луцка, есть погибший. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня ориентировочно в 5.45 утра прогремело три взрыва. Попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших и их количестве, степени тяжести их ранений уточняется", - сообщил мэр Луцка, которого цитируют в Луцком горсовете.

С его слов, на месте работает ГСЧС.

"Хочу сказать, что не сработала система оповещения вообще. Система оповещения, которой управляют Вооруженные Силы Украины. Почему она не сработала, будет заниматься военно-гражданская администрация и военные. Предыдущая тревога была в 4.37 утра. Потом в 4.55 был отбой. И в 5.45 уже раздались взрывы. И в 5.49 только включили сигнал тревоги для того, чтобы передавать его на сирены на систему оповещения", - добавил он.

Дополнение

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы.

В Ивано-Франковске оккупантынанесли авиаударпо аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.

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