В Луцке полностью уничтожили аэродром - мэр

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“Трудно сказать, для чего проводились эти авиаудары, поскольку наш аэродром был выведен из строя еще 24 февраля во время первых обстрелов. Он уже не пригоден для функционального использования. Теперь аэропорт добили. Он полностью уничтожен. Попали в склад горюче-смазочных материалов. Вероятно, его расстреляли снова лишь для того, чтобы увеличить панику и уровень страха населения”, - рассказал Полищук.

Детали

По его словам, жилые дома расположены всего в нескольких сотнях метров от аэродрома.

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко объяснил, почему не сработала система оповещения перед ракетными ударами в аэродром вблизи Луцка.

"Вчера было много вопросов почему не сработала система оповещения перед ракетными ударами в аэродром возле Луцка. Как сообщили военные, крылатая ракета - сложная цель для средств противовоздушной обороны. Вероятно, ракета летела низко над землей и не фиксировался радарами, именно поэтому не сработала система оповещения”, - написал он.

Дополнение

Полищук сообщал, что в результате ракетного удара оккупантов по аэродрому возле Луцка, есть погибший.

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что возле Луцка, прозвучали взрывы.