У луцькому супермаркеті знайшли пакет із ртуттю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Луцьку в камері схову одного з супермаркетів виявили пакет із ртуттю. Відвідувачів і співробітників магазину евакуювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УДСНС у Волинській області.
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У Луцьку в супермаркеті “АТБ” на проспекті Відродження у камері для зберігання речей виявили близько 200 г розлитої ртуті з поліетиленового пакета.
На місці події працювали фахівці радіаційно-хімічного захисту, оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть у спеціальну ємність, та прововели демеркуризацію об’єкту.
Постраждалих немає.
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У Кривому Розі посеред вулиці розлили понад кілограм ртуті.