У луцькому супермаркеті знайшли пакет із ртуттю

Деталі

У Луцьку в супермаркеті “АТБ” на проспекті Відродження у камері для зберігання речей виявили близько 200 г розлитої ртуті з поліетиленового пакета.

На місці події працювали фахівці радіаційно-хімічного захисту, оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть у спеціальну ємність, та прововели демеркуризацію об’єкту.

Постраждалих немає.

Нагадаємо

У Кривому Розі посеред вулиці розлили понад кілограм ртуті.