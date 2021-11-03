В луцком супермаркете нашли пакет с ртутью

Детали

В Луцке в супермаркете “АТБ” на проспекте Возрождения в камере для хранения вещей обнаружили около 200 г разлитой ртути из полиэтиленового пакета.

На месте происшествия работали специалисты радиационно-химической защиты, оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Волынской области. Они собрали ртуть в специальную емкость, и провели демеркуризацию объекта.

Пострадавших нет.

Напомним

В Кривом Роге посреди улицы разлили более килограмма ртути.