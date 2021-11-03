В луцком супермаркете нашли пакет с ртутью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Луцке в камере хранения одного из супермаркетов обнаружили пакет с ртутью. Посетителей и сотрудников магазина эвакуировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу УГСЧС в Волынской области.
Детали
В Луцке в супермаркете “АТБ” на проспекте Возрождения в камере для хранения вещей обнаружили около 200 г разлитой ртути из полиэтиленового пакета.
На месте происшествия работали специалисты радиационно-химической защиты, оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Волынской области. Они собрали ртуть в специальную емкость, и провели демеркуризацию объекта.
Пострадавших нет.
Напомним
В Кривом Роге посреди улицы разлили более килограмма ртути.