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В Кривом Роге посреди улицы разлили более килограмма ртути

В Кривом Роге посреди улицы разлили более килограмма ртути

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В Кривом Роге (Днепропетровская область) посреди улицы Соборности нашли килограмм ртути. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

"Чрезвычайники обнаружили в целом 1100 граммов ртути на площади 1 м.кв. Опасный металл собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - отметили в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что сообщение о ртути на ул. Соборности спасатели получили сегодня, 5 октября в 10:30 от случайного прохожего.

На место сразу же направили дежурное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области.

Пока неизвестно, каким образом ртуть появилась посреди улицы города.

Напомним

В прошлом году в Киевской области задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался продать 30 кг высоко токсичного химического вещества - ртуть металлическую.

Также сообщалось, что в городе Каменское, Днепропетровская область, в лифтовом холле и лифтовой кабине подъезда многоквартирного жилого дома обнаружили разлитую ртуть.

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