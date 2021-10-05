В Кривом Роге посреди улицы разлили более килограмма ртути
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Кривом Роге (Днепропетровская область) посреди улицы Соборности нашли килограмм ртути. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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"Чрезвычайники обнаружили в целом 1100 граммов ртути на площади 1 м.кв. Опасный металл собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - отметили в ГСЧС.
Детали
Отмечается, что сообщение о ртути на ул. Соборности спасатели получили сегодня, 5 октября в 10:30 от случайного прохожего.
На место сразу же направили дежурное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области.
Пока неизвестно, каким образом ртуть появилась посреди улицы города.
Напомним
В прошлом году в Киевской области задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался продать 30 кг высоко токсичного химического вещества - ртуть металлическую.
Также сообщалось, что в городе Каменское, Днепропетровская область, в лифтовом холле и лифтовой кабине подъезда многоквартирного жилого дома обнаружили разлитую ртуть.