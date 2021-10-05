У Кривому Розі посеред вулиці розлили понад кілограм ртуті

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"Надзвичайники виявили загалом 1100 грамів ртуті на площі 1 м.кв. Небезпечний метал зібрали у герметичну ємність та провели демеркуризацію. Загрози життю та здоров’ю громадян немає", - зазначили в ДСНС.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про ртуть на вул. Соборності рятувальники отримали сьогодні, 5 жовтня о 10:30, від випадкового перехожого.

На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області.

Наразі невідомо, яким чином ртуть з'явилася посеред вулиці міста.

Нагадаємо

Минулого року на Київщині затримали та оголосили про підозру чоловіку, який намагався продати 30 кг високо токсичної хімічної речовини — ртуть металічну.

Також повідомлялося, що у місті Кам’янське, Дніпропетровська область, у ліфтовому холі та ліфтовій кабіні під’їзду багатоквартирного житлового будинку виявили розлиту ртуть.