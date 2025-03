У Лондоні сталася стрілянина на мосту, ЗМІ повідомляють про вибух

“Репортер BBC в цьому районі заявив, що почув два постріли. Він сказав, що їх, здається, здійснили працівники поліції”, — вказано у текстовій трансляції ЗМІ.

Скотленд-Ярд, у свою чергу, підтвердив, що дійсно має справу з “інцидентом” на мосту. У поліції написали: “Якщо ви знаходитесь поруч з місцем події, будь ласка, дотримуйтесь вказівок будь-якого офіцера на місці події”.

ЗМІ також повідомляють, що біля ринку Боро поруч з Лондонським мостом — стався вибух.

Користувачка Twitter Аманда Хантер, яка перебувала в той час у міському автобусі, який перебував на мосту, зафіксувала як поліція стояла біля тіла, ймовірно, застреленого чоловіка.

Журналістка Люсі Джонс була в ресторані, коли збройні копи увірвалися всередину. Вона сказала: “Ми обідали, коли поліцейський кричав: „Лізь на підлогу“. Вони замкнули всі двері, і нам довелося поспішати в задню частину ресторану поряд з туалетом. Там плакали жінки. Це було жахливо. Ми почули постріл і ще один офіцер закричав:” Нам потрібно вибратися “, і ми всі втекли з Лондонського мосту”.

Одна жінка сказала виданню The Sun: “Я просто йшла по мосту і почув чотири-п’ять пострілів ззаду. Я просто побігла. Я навіть не озирався назад. Поняття не маю, що це була поліція чи ні. Я була налякана”.

